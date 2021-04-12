На конкурс «Семья года» начался прием заявок в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

В Хабаровском крае выберут «Семью года». Региональный этап конкурса уже начался. Стартовал прием заявок на участие. Мероприятие проходит по инициативе министерства труда и соцзащиты страны в партнерстве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью возрождения семейных традиций и укрепления связей между поколениями. Состязаться семьи будут в пяти номинациях. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Мероприятие пройдет в дистанционном формате с 20 апреля. Материалы на конкурс предоставляются организаторам. Пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья - хранитель традиций», - сообщают в пресс-службе правительства. - Заявиться на конкурс могут семьи-активисты, участвующие в общественной жизни. Семьи, где созданы благоприятные условия для развития, где гармонично воспитываются дети, где воспитание базируется на духовно-нравственных ценностях.

Подать документы можно до 20 апреля на улице Пушкина, 23, кабинет 307. Кроме того, их нужно дополнительно отправить электронной почтой на адрес m.s.zimina@adm.khv.ru. Финал конкурса состоится 10 июня. Победители будут участвовать во всероссийском этапе.

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