Несанкционированные свалки убрали в «Микрахе» Хабаровска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске после вмешательства прокуратуры жилищные организации убрали нелегальные свалки мусора. Несанкционированные свалки размещались в первом микрорайоне города по улицам Королева, Калараша, Путевая, а также по улице 65 лет Победы. Уборку провели после того, как прокуратура проверила исполнение законодательства по охране окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

- Прокуратура установила, что на этих улицах в районе определенных домов стоят мусорные контейнеры, однако вблизи них складировались твердые коммунальные отходы, а именно мешки, коробки, упаковки и прочее, - сообщили в прокуратуре. - Руководителям жилищных организаций прокурор вынес представление в виде предупреждения.

Так, четыре лица привлечены к дисциплинарной ответственности, мусор с территорий они убрали.

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