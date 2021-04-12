Новую школу построят в Хабаровске на улице Свердлова Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось обсуждение строительства новой школы на улице Свердлова. Краевые и городские власти пришли к заключению, что возводить учебное заведение нужно в кратчайшие сроки. Встреча прошла в городской Общественной палате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Мэрия сообщила, что государство поставило задачу выстроить работу школ с одной смены. В городе почти 15% учатся с обеда. Сделать так, что бы все учились с утра, можно только построив новые школы. Для этого требуется не менее 17 заведений.

- Новая школа в границах улиц Свердлова и Демьяна Бедного разгрузит четыре другие школы в округе, которые переполнены сейчас практически в два раза. Для реализации проекта нужно объединить земли города и края в этом месте, - сообщили в мэрии.

На встрече стороны сошлись во мнении, что школа здесь нужна.

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