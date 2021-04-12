Активисты приведут в порядок ветеранские захоронения в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 18 апреля начнется акция «Дорога к обелиску». Юные активисты из поискового движения будут приводить в порядок памятники, обелиски, аллеи славы в регионе. Такая акция призывает молодежь Хабаровского края быть участливыми и внимательными к памяти героев, привлекая их ухаживать за мемориалами, изучать и постигать историю, помогает увековечить имена героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Как отмечают в центре молодежных инициатив - на протяжении целого года ребята занимаются сбором информации обо всех памятниках и обелисках, а когда наступает теплое время года, они выходят на работу по их облагораживанию. Фронт работы очень большой, поэтому в акции в этом году планируется участие порядка 200 активистов, - рассказали в правительстве.

Небезучастные жители Хабаровского края могут также принять участие в мероприятиях. Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону +7 (914) 209-13-14.

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