Предпринимателей, не прошедших бизнес-перепись, оштрафуют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Прохождение предпринимателями - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами бизнес-переписи является обязательным. На данное время коммерсанты затягивают сдачу отчетности. Стартовала перепись еще в середине января, и ожидалась отчетность от 51259 субъектов МСП края. По данным Хабаровскстата, сведения подали лишь 49,9% ИП и 77,6% юридических лиц. За непредоставление отчетности предпринимателям грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Если предприниматели не подадут данные, то им грозит штраф. На должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 70 тысяч рублей. За повторное правонарушение будет наложено более серьезное взыскание: на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей, - сообщили в правительстве.

Как сообщают власти, тех, кто не подал отчетность, вызовут в органы статистики для того чтобы составить протокол о нарушении. Еще есть возможность избежать штрафных санкций, для этого необходимо заполнить анкету на портале оказания государственных услуг. Однако и там сроки ограничены. Также подать данные можно в органах статистики.

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