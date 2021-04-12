Обучение в «Ростелеком Лицее» набирает популярность в Хабаровском крае

Родители все чаще выбирают онлайн-платформы, которые помогают детям освоить школьную программу и получить дополнительные знания. В текущем учебном году количество пользователей образовательной платформы «Ростелеком Лицей» в Хабаровском крае выросло почти в 4,5 раза.

В «Ростелеком Лицее» собраны видеоуроки по всем предметам школьной программы от лучших преподавателей ведущих образовательных учреждений страны. На платформе школьники могут повторить пропущенные или непонятные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Программа «Ростелеком Лицея» соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

- Статистика подтверждает, что и родители, и дети предпочитают дополнительное обучение в онлайн-формате. Это значительно экономит время, например, на дорогу к репетитору, а также позволяет сократить контакты ребенка с посторонними людьми и снизить риск заражения вирусными заболеваниями. Учиться на онлайн-платформе можно из дома в удобное время и с любого устройства с доступом в интернет. Даже самые сложные темы в «Ростелеком Лицее» объясняют простым языком, а полученные знания можно сразу закрепить с помощью тренажеров и тестов. Я сама мама школьницы, и мой ребенок уже год пользуется этой платформой. Теперь, когда у дочери есть сложности с выполнением домашнего задания, она идет не к маме с папой, а в «Ростелеком Лицей, - рассказывает директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Лейла Абузова.

В дополнение к школьной программе на онлайн-платформе есть раздел «Развивающие курсы». В нем дети узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развивать логику, память, креативность и многие другие полезные умения и навыки. Также «Ростелеком Лицей» поможет ответственно подойти к выбору будущей профессии. В специальном курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные современные специальности.

- Я уже не помню многие темы школьной программы, чтобы помочь ребенку разобраться с ними, раньше приходилось тратить время на поиски информации в интернете. Сейчас мы с сыном просто заходим на учебный портал и смотрим вместе урок по теме. Уроки очень интересные, и много дополнительных образовательных курсов. Я сама с удовольствием смотрю и завидую современным детям, у которых сейчас столько возможностей для обучения и развития, - делится своими впечатлениями мама семиклассника Юлия Иванченко.

Получить подробную информацию и начать учиться в «Ростелеком Лицее» можно на сайте www.rt.ru/lc.