Коллега три месяца переводил деньги с телефона жителя Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в селе Благодатное в дежурную часть обратился местный житель. Он заявил, что у него со счета пропали деньги. Почти 200 тысяч рублей недосчитался потерпевший. Как оказалось, деньги со счета переводил его коллега по работе, когда брал телефон под предлогом совершения звонка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Оперативники провели мероприятия и установили подозреваемого - коллегу потерпевшего 24 лет. Как выяснилось, он неоднократно брал телефон у потерпевшего, чтобы позвонить, и переводил деньги через онлайн-банк. Пропажу заметили только через три месяца регулярных «звонков», - рассказали в УМВД.

Мужчина свою вину полностью признал и обязался вернуть деньги потерпевшему в полной сумме. Следствие возбудило уголовное дело. Теперь виновному грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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