Будущее парка «Динамо» обсудили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске власти, общественники и спортсмены встретились, чтобы обсудить дальнейшее развитие парка «Динамо». На одной чаше весов комплексное освоение западной части парка, планируется обустроить там зоны для тихого отдыха, прогулок, точки общепита и прочее, и на другой - лыжероллерная трасса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска.

- На сайте мэрии проводился опрос населения, что они предпочитают видеть в парке. Участвовали в нем порядка 1800 человек, многие пожелали увидеть в парке больше точек для тихого отдыха, больше прогулочных троп, площадки для детей и прочее, - сказали в администрации города. - Вторая инициатива прозвучала от спортсменов, они хотят в парке видеть лыжеролерную трассу длиной в 1800 метров.

Спортсменам предложили рассмотреть варианты трассы в других частях города, например, возле «Ерофея», подходящий рельеф также есть в «Северном» парке и на Воронеже.

После обсуждения участники решили продолжить работу над двумя этими вариантами.

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