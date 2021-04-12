Безработных в Хабаровском крае переучат для работы на Амурском судостроительном заводе Фото: Правительство Хабаровского края

В Городе юности займутся подготовкой специалистов для работы на Амурском судостроительном заводе. Острый дефицит завод испытывает из-за заключениея контракта на изготовление корветов для военно-морского флота. Михаил Дегтярев распорядился решить кадровый вопрос. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Специалистов привлекают из других регионов страны по программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов». В текущем году квоту дали лишь на 10 человек, и этого мало, - сообщили в правительстве. - Поэтому после обращения к главе региона принято решение выделить дополнительные средства на обучение безработных граждан для работы на заводе.

Как сообщают в правительстве, с начала года центр занятости заключил три договора на обучение безработных в числе 30 человек таким специализациям, как сборщик-достройщик судов, маляр судовой и сборщик корпусов металлических судов.

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