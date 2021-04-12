Паводок на юге Хабаровского края находится на особом контроле у властей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начался паводковый сезон. Реки по территории края вскрываются ото льда. Кое-где уже были подтопления домов и дорог. Власти края пристально следят за ситуацией и готовы в любой момент начать оказание помощи людям. В Хабаровске подвижки льда на Амуре ожидаются на этой неделе. На реке уже просматриваются промоины. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В минувшие выходные на реке Уссури рядом с селом Видное был ледовый затор, и в результате вода поднялась. Были подтоплены несколько частных владений и дорога. 11 апреля здесь введен режим ЧС, людям начали оказывать адресную помощь. Эвакуация не потребовалась, вода упала, - сообщали в правительстве.

Зашевелился лед на Амурской протоке близ села Казакевичево. Амур в Хабаровске вскроется ориентировочно на этой неделе, лед уже в промоинах. Власти держат обстановку на особом контроле, мониторинг гидрологами проходит круглосуточно.

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