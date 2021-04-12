Снежный циклон надвигается на Хабаровский край Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Хабаровском крае весне спокойно не сидится, на регион надвигается очередной снежный циклон. Ожидается, что погода ухудшится в дни 13 и 14 апреля. Преимущественно циклон коснется северных районов региона. Снег, местами сильный снег и ветер со скоростью до 20 метров в секунду ожидается в районе имени Полины Осипенко, в Николаевском, Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на данные синоптиков.

- Опасные метеоусловия ожидаются в крае и 14 апреля. Циклон в этот день повлияет на погоду в Николаевском и Ульчском районах. Здесь снег будет очень сильным, а ветер достигнет скорости до 23 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

Также плохая погода сохранится в Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах. Также будет идти снег и сильный ветер. На остальной территории региона выпадут осадки от небольших до умеренных, ветер может дуть со скоростью до 14 метров в секунду, местами - до 20.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.