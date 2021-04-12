Погода 13 апреля: в Хабаровске возможен мокрый снег и дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае разгулялась стихия. Непогода вновь пришла в регион и не отпускает из своих объятий. Сегодня, 13 апреля, в северных районах региона идет сильный снег, мокрый снег и дожди. Особенно ощутим циклон в Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Здесь осадки очень сильные, и ветер дует со скоростью до 20 метров в секунду. В краевой столице сегодня дождь и возможен мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Днем в Хабаровске до +4 градусов, ветер юго-западного и западного направлений, скорость около 18 метров в секунду, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Южные районы края тоже будут терпеть осадки в течение дня. Воздух прогреется до +8 градусов. Ветряные порывы до 18 метров в секунду. Центральная часть края - местами также сильные снегопады и ветер.

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