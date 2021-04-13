Автопоезд «Здоровье» принимает жителей села Красицкое Хабаровского края

В Хабаровском крае к жителям отдаленных населенных пунктов, где нет полноценной медицинской помощи, теперь приезжает автопоезд «Здоровье». После очередного недельного турне бригада остановилась в селе Красицкое. Работают тут специалисты со вчерашнего дня и продолжат принимать людей еще в течение сегодняшнего дня, 13 апреля. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Мы готовы подвести итоги недельного турне по краю, так, за это время наши специалисты приняли много людей. Офтальмолог провел 350 обследований, гинеколог - 240, стоматолог принял 126 жителей, к неврологу обратились за неделю 197 раз. Терапевт провел прием для 316 человек. Флюорографию сделали 481 жителю, а маммографию - 179. Ультразвуковое исследование прошли 174 человека, ЭКГ - 337. Педиатр принял в автопоезде 165 детей, - рассказали в минздраве.

Проходила в автопоезде «Здоровье» и вакцинация от коронавируса. Прививку поставили 128 людям. Что касается дальнейшего маршрута, то 14 апреля на прием в автопоезд могут прийти жители села Глебово и села Видное. 15 и 16 апреля поезд приедет в село Шереметьево и Кедрово. А с 19 по 20 апреля прием будут вести в селах Котиково и Виноградовка.

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