Автобусы не выпускают на трассу Комсомольск - Солнечный из-за плохой погоды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила об ограничении движения автобусов на трассе Комсомольск-на-Амуре - Солнечный с подъездом к селу Горному. На автодорогу не выпускают пассажирские автобусы. Причина - плохие погодные условия.

- Из-за снегопада и плохой видимости на дороге движение запрещено. Напоминаем, телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера - «01», с мобильных телефонов - «101» и «112»! Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62, - проинформировали в МЧС.

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