Больше сотни жителей ЕАО заболели пневмонией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Еврейской автономной области находится на контроле правительственных органов. По состоянию на утро 13 апреля данные следующие: всего в области коронавирус за весь год пандемии диагностировали 4458 людям. Полностью справились с инфекцией и выздоровели - 4266 жителей региона. К несчастью, от вируса умирали люди, за пандемию скончались 125 человек. Об этом сообщило правительство ЕАО.

- В коронавирусный госпиталь области положили 27 человек, еще 40 лечатся амбулаторно дома, - сообщают в правительстве. - Всего в ЕАО развернуто 88 коек для больных этой инфекцией. Заняты - 27.

Дома на принудительном карантине остаются 53 человека. За минувший день в области провели тестирование на наличие вируса у 86 людей.

Что касается заболеваемости пневмонией в регионе - сейчас на лечении находятся 103 пациента. Из этого числа - 23 ребенка. На стационарном лечении находятся 76 пациентов, в том числе 13 детей старше одного года и двое в возрасте до года.

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