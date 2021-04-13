Михаил Дегтярев посетил «космические» выставки в аэропорту Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском аэропорту заработали две выставки, приуроченные к 60 годовщине первого полета человека в космос. В общей зоне аэропорта размещены две тематические экспозиции. Вчера, 12 апреля, в день праздника Михаил Дегтярев посетил аэропорт и лично посмотрел выставки. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Экскурсию для главы региона провел генеральный директор хабаровского аэропорта Юрий Кондратчик внук первого космонавта, Юрия Гагарина. Выставка «Первые среди первых» организована Объединенным мемориальным музеем имени Ю.А. Гагарина. Гости могут увидеть на стендах экспозиции о разных этапах освоения космического пространства, первый полет, запуск «Салюта», фотографии экипажей во время подготовки и самих полетов, - рассказали в правительстве.

Еще одна выставка посвящена Юрию Гагарину. Здесь порядка 50 фотографий космонавта на обучении, во время полета на Як-18, о семье, увлечениях и прочем. Особенная часть выставки о «Миссии мира». Юрий Гагарин ездил по странам мира и общался со знаменитыми людьми, в их числе с Фидель Кастро и Эрнесто Че Геваро. На экспозиции есть и фотографии о первом визите Гагарина в Хабаровский край, этому событию на выставке посвящен отдельный стенд. Выставки можно посетить до конца мая.

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