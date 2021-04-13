Прививки от коронавируса ставят жителям Хабаровского края в передвижных пунктах вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия и действует масочный режим. Активно реализуется кампания по массовой вакцинации населения от инфекции. Поставить прививки можно в медицинских учреждениях края и в уголках здоровья. Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, сейчас в районе имени Лазо работает передвижной пункт вакцинации. Поставить прививку сегодня, 13 апреля здесь могут все желающие, пункт сейчас стоит в Переяславке на рынке.

- Завтра, 14 апреля передвижной пункт приедет в поселок Хор и будет принимать население для вакцинации. Разместится бригада на рынке. Далее, 15 апреля передвижной пункт переедет на улицу Менделеева, там же, на Хору, - сообщили в краевом минздраве.

Проводить вакцинацию жителям будет бригада в составе фельдшера и медицинской сестры. Прием начинается с 10 утра и заканчивается в три часа дня.

Напомним, в регионе за минувший день коронавирус диагностировали 43 жителям. Прививку поставили уже больше 60 тысяч человек в крае. Полную вакцинацию прошли почти 40 тысяч.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.