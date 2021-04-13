Ушел из жизни Игорь Желтоухов, солист Хабаровского краевого музыкального театра

Ушел из жизни Игорь Желтоухов, солист Хабаровского музыкального театра

После продолжительной болезни в возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист России, солист Хабаровского краевого музыкального театра Игорь Желтоухов. Это случилось сегодня утром, 13 апреля. О времени и дате прощальной панихиды будет сообщено дополнительно. Об этом рассказал в своем официальном аккаунте Хабаровский краевой музыкальный театр.

- Дирекция и артистическая труппа театра выражает соболезнования родным и близким Игоря Евгеньевича. У него остались супруга и двое сыновей, - сообщили в театре.

Правительство Хабаровского края также выразило свои соболезнования семье покойного.

- Он являлся Народным артистом РСФСР, заслуженным и народным артистом РФ, лауреатом премии Дьяченко, лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства и краевой премии «За Честь и Достоинство». Выражаем соболезнования семье, Игорь Желтоухов заслужил настоящую любовь нашего региона и людей по всей стране, - сообщили в правительственном телеграм-канале.

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