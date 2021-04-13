На дорогу Хабаровск-Лидога-Ванино не выпускают пассажирские автобусы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае из-за ухудшения погодных условий уже ограничено движение пассажирского транспорта на дороге Комсомольск-на-Амуре - Солнечный с девяти утра 13 апреля. ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило о новом ограничении - с 13 часов дня на автодорогу сообщением Хабаровск-Лидога-Ванино не выпускают пассажирские автобусы. Причина - гололед на дороге.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.