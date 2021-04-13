Женщин-активистов будут чествовать в Хабаровске 14 апреля Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 14 апреля состоится мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею «Хабаровского городского союза женщин». В этот день в ГДК женщин, внесших значительный вклад в развитие Хабаровска, будут чествовать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- «Хабаровский городской союз женщин» основан в 1991 году. С того момента активистки тесно сотрудничают с мэрией города и городской думой. Работа касается поддержки женщин, которые лишились работы и решили открыть собственное дело. Для них проведено много тематических мероприятий - встреч, круглых столов, конкурсов. Многие стали известны во всем городе как успешные предприниматели, - рассказали в мэрии.

Ко Дню 75-летия Победы союз высадил 30 кустов сирени в честь хабаровчанок, участвовавших в Великой Отечественной войне, и провел мероприятия и конкурсы для женщин.

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