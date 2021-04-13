Билеты на левый берег хабаровчане смогут оплачивать картой «Мир» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается подготовка к дачному сезону и навигации на Амуре. Сейчас речных перевозчиков подготавливают к рейсам. Стартует навигация 1 мая, или раньше, если ледоход пройдет быстрее. На левый берег дачников будет возить три «речных трамвайчика». В этом году оплачивать проезд можно будет транспортной социальной картой «Мир». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

- Будет три маршрута – «Речной вокзал – поселок Уссурийский – 10 километр», «Речной вокзал – Садовая-1», «Речной вокзал - Дубки». Перевозить будут «Амурские пассажирские перевозки». Навигация продлится до конца октября. На расходы выделено 42 миллиона рублей, - сообщили в мэрии.

В этом году хабаровчане и дачники смогут оплачивать проезд в «речных трамвайчиках» с помощью социальной транспортной карты «Мир». Стоимость проездного билета пока не известна, но она ожидается не выше, чем в прошлом году.

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