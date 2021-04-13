На дороге Хабаровск-Бикин ограничено движение пассажирского транспорта Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило о новых ограничениях на трассах регионального значения. Так, из Хабаровска в Бикин пассажирские автобусы сегодня не могут выехать с 16 часов дня. Ограничения на трассах связаны с плохими погодными условиями - снегопадом и затрудненной видимостью.

- Также с 17 часов вечера 13 апреля ограничено движение автобусов на маршруте Комсомольск-на-Амуре - Амурск с подъездом к Ачану. Причина ограничения - гололед на дорогах, - сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня утром ведомство сообщило об ограничении движения пассажирских автобусов на маршрутах Комсомольск - Солнечный и Хабаровск - Лидога - Ванино.

Специалисты МЧС напоминают номера телефонов, по которым можно позвонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации: «01», с мобильных телефонов - «101» и «112».

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