Михаил Дегтярев завел аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, будет еще ближе и теснее общаться с жителями региона. Глава региона зарегистрировался в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В своем обращении к жителям Михаил Дегтярев поблагодарил за активное отслеживание его работы и работы правительства. В сети Instagram каждый день поступает множество сообщений от жителей края, много комментариев поступает о деятельности главы. Люди также рассказывают о своих проблемах, просят о помощи.

- Для меня это очень важно, потому что позволяет сразу же узнать о проблеме и дать поручения ответственным государственным служащим. Чтобы вам было еще более удобно, я завел странички в сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», - сказал Михаил Дегтярев.

В своем обращении он призвал людей писать ему и на этих платформах. Пообещал всем отвечать.

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