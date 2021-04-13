Погода 14 апреля: в Хабаровске все еще будет идти снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Циклон пока не спешит покидать Хабаровский край. Вчера, 13 апреля, в Хабаровске с утра шел дождь, а к обеду начался снегопад и не прекратился до сегодняшнего дня. Краевая столица 14 апреля также будет наслаждаться снегопадом, ветер ожидается до 14 метров в секунду. Температура - до +3 градусов максимум. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- Опасные метеоусловия ожидаются сегодня в Николаевском и Ульчском районах. Здесь пройдет сильный снег, местами очень сильный, будет хорошая метель и ветряные порывы до 23 метров в секунду. Также на порядок ухудшится погода в районе имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах, где прогнозируется снег, местами сильный, метель, порывы ветра 15-23 метра в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В остальных частях края тоже снег, но умеренный или небольшой. Ветер до 14 метров в секунду. Напомним, в городе вчера были перекрыты дороги для автобусов по нескольким направлениям. Новую информацию позднее сообщит «Комсомолка».

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