Погода 14 апреля: в Хабаровске все еще будет идти снег
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Циклон пока не спешит покидать Хабаровский край. Вчера, 13 апреля, в Хабаровске с утра шел дождь, а к обеду начался снегопад и не прекратился до сегодняшнего дня. Краевая столица 14 апреля также будет наслаждаться снегопадом, ветер ожидается до 14 метров в секунду. Температура - до +3 градусов максимум. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.
- Опасные метеоусловия ожидаются сегодня в Николаевском и Ульчском районах. Здесь пройдет сильный снег, местами очень сильный, будет хорошая метель и ветряные порывы до 23 метров в секунду. Также на порядок ухудшится погода в районе имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах, где прогнозируется снег, местами сильный, метель, порывы ветра 15-23 метра в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
В остальных частях края тоже снег, но умеренный или небольшой. Ветер до 14 метров в секунду. Напомним, в городе вчера были перекрыты дороги для автобусов по нескольким направлениям. Новую информацию позднее сообщит «Комсомолка».
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