Жители Гаровки-1 не могут уехать на работу в Хабаровск

Жители Гаровки-1 не могут уехать а работу в Хабаровск Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае в селе Гаровка-1 люди жалуются на маршрутный автобус. Дело в том, что 123 автобус почти никогда не останавливается на остановке села и просто проезжает мимо. А если и тормозит, то вместиться в него трудно. Михаил Дегтярев взял этот вопрос на особый контроль, и в ближайшее время он будет решаться. Об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале.

- Гаровка-1 сегодня в 7:17 утра. Автобус 123-го маршрута притормозил, что редкость, по словам местных жителей, с которыми я поговорил на остановке. Обычно водитель проезжает мимо. Безобразие, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава добавил, что транспорт ходит тут один раз в час или вообще в полтора часа, и народ еле попадает внутрь, если удалось втиснуться, то люди стоят вплотную друг к другу. В очередной раз жители села просят о помощи главу региона. Михаил Дегтярев соберет оперативное совещание с представителями профильного ведомства и местными управленцами. Проблему с перевозкой людей будут решать вместе.

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