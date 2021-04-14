Еще 20 человек заболели ковидом в Хабаровске за день Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Вчера, 13 апреля, состоялось очередное оперативное заседание штаба по недопущению распространения инфекции. На встрече власти края обсудили текущую ситуацию, во главе угла стоял вопрос вакцинации. В край поступило порядка 68 тысяч доз вакцины. В Турцию теперь самолеты из Хабаровска не полетят, так как там растет заболеваемость. Рейсы приостановили до 1 июня. В Хабаровске за минувшие сутки коронавирус выявили у 20 жителей. В целом в крае диагноз поставили 39 жителям. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Выписали по выздоровлению за прошлый день 43 человека. Уже второй день подряд в крае не регистрируется летальных исходов болезни, - сообщили в минздраве. - В тяжелом состоянии лежат 10 человек. Шестеро из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

Всего с начала пандемии в крае диагноз COVID-19 поставили 51211 людям. Выздоровели 48913 человек. Умерли - 364.

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