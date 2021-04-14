Машину арестовали у хабаровчанина за неуплату налога Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжаются мероприятия по взысканию налоговых задолженностей с граждан. Вчера, 13 апреля, состоялось заседание, куда пригласили судебных приставов, сотрудников налоговых органов и администрацию. Держать ответ позвали 11 хабаровчан. У них имеется долг перед городской казной в размере больше 1,6 миллиона рублей. Во время встречи у одного из неплательщиков с долгом в 680 тысяч рублей прямо во время заседания арестовали машину. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Арестован внедорожник мужчины - Toyota Land Cruiser 1981 года выпуска. Причем на заседание он приехал на этой машине, а уехать на ней уже не смог, - сообщили в мэрии.

Предварительно машину оценили в 400 тысяч рублей. В кратчайшие сроки автовладелец должен погасить долг по транспортному налогу, иначе машина к нему не вернется. Остальных обязали погасить задолженности.

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