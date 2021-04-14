До 400 тысяч рублей штрафа заплатит допустивший складирование горючих материалов в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В столице Еврейской автономной области 11 апреля на складе пиломатериалов по улице Индустриальной произошел крупный пожар. Почти сутки боролись с огнем пожарные в составе 32 человек. Было задействовано 10 единиц специальной и инженерной техники. Сложность состояла в том, что из-за сухой погоды и ветра огонь распространялся быстро. Кроме того, на складе были сухие деревоотходы, что тоже сыграло роль. На данное время на месте пожара работают органы дознания. Лицу, допустившему складирование горючих материалов, грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Рассматриваются две версии возникновения данного пожара: неосторожное обращение с огнем и умышленные действия по уничтожению имущества путем поджога. К расследованию подключены сотрудники полиции для установления виновных лиц, - сказал Иван Копысов, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Он также добавил, что лица, нарушающие требования пожарной безопасности, будут штрафоваться.

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