Фестиваль-ярмарка «АмурФест.Весна» пройдет в Хабаровске на майских праздниках Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на майские праздники запланировано грандиозное мероприятие - 1 числа в полдень стартует фестиваль-ярмарка «АмурФест.Весна» и будет проходить в течение трех дней. Тематические ярмарки, концертные программы, интерактивы и соревнования, мастер-классы и прочее пройдет на территории у дворца дружбы «Русь», на городской набережной и площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- О проведении праздника распорядился Михаил Дегтярев. Старт назначен на 12 часов дня 1 мая. В день открытия запустят фонтаны. На красной линии уже с утра будут организованы тематические улицы фестиваля, - сообщили в правительстве. - «Улица добра», «Продовольственная ярмарка», «Квартал вкуса», «Улица мастеров декоративно-прикладного искусства», «Проспект Молодежный», «Улица профессий», «Улица детства» и «Территории здоровья» расположатся в Хабаровске.

На главной городской площади пройдет концерт, будет организован фудкорт и прочее. 2 мая праздник продолжится с 11 до 16 часов. До 3 мая возле «Руси» будут размещаться тематические зоны. 1 и 2 мая тут пройдет концерт, а 3 мая выступят творческие коллективы муниципалитетов.

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