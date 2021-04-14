Платные парковки предлагают сделать в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске стартовал опрос по теме платных парковок в городе. Предложил эту идею в свое время блогер и урбанист Илья Варламов, посетивший краевую столицу. Именно он предложил мэру Хабаровска рассмотреть такой вариант. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

Сергей Кравчук отметил, что создание платных парковочных мест должно обсуждаться с жителями города, а не утверждаться только властями.

- Ранее мы планировали внедрить в городе такие места, но поняли, что в тот момент инициатива была преждевременной. Посмотрим, что скажут жители по этому поводу, - сказал тогда блогеру градоначальник.

Хабаровчане могут на опросе выбрать один из пяти вариантов, среди которых либо согласие на создание, либо согласие, но по приемлемой цене, несогласие или неопределенность из-за отсутствия машины.

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