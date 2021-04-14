«Вы что там все, Дунканы Маклауды»: Евгений Никонов отчитал чиновников за низкие темпы вакцинации Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось оперативное заседание коронавирусного штаба вчера, 13 апреля. На встрече Евгений Никонов, заместитель председателя правительства по социальным вопросам отчитал чиновников за низкие темпы вакцинации в населенных пунктах.

- 38 сотрудников и 28 отказов от вакцинации. Бессмертные вы там что ли? Дунканы Маклауды? – Сказал Евгений Никонов. - У меня нет возможности в третью волну дополнительно разворачивать койки, мы вообще третью волну должны избежать и это от вас зависит. Это колоссальные затраты федерации и края на содержание коек и дополнительные выплаты работникам.

Подытожил Евгений Никонов свой монолог призывом обратить внимание, что в крае умирают люди от коронавируса каждый день.

Напомним, в край накануне поступила крупная партия вакцины от ковида "Спутник V". прививку поставить можно в медицинских учреждениях и уголках здоровья. Спикеры на штабе отметили, что побочных действий вакцины в стране не зарегистрировано, но массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет.

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