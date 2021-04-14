Из пожара спасли двоих жителей в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 14 апреля произошел пожар в жилом многоквартирном доме на улице Калинина. После поступившего сигнала спасатели отправились на вызов. Двое жителей были эвакуированы из подъезда горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- По прибытию пожарные расчеты увидели открытый огонь из окна квартиры второго этажа. Во время разведки звеном газодымозащитной службы в подъезде обнаружили хозяина квартиры и пожилую женщину. С помощью специальных средств спасения их вывели на улицу и передали медикам для дальнейшего осмотра. Пострадавших гостпитализировали в стационар городской больницы с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения, - рассказали в МЧС.

Через короткое время пожарные огонь локализовали и потушили. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Причину будет выяснять госпожнадзор.

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