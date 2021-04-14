На главу Бикинского района завели уголовное дело в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в Бикинском районе прокуратура провела проверку по факту нарушения жилищного законодательства, и по результатам было возбуждено уголовное дело в отношении главы Бикинского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

- Установлено, что глава района незаконно распорядился муниципальным жилищным фондом, предоставив квартиру по договору социального найма в пользование специалисту администрации Лермонтовского сельского поселения, который не был признан малоимущим, нуждающимся в получении жилого помещения и не состоял в очереди на получение жилья, - рассказали в прокуратуре. - Такое деяние нарушает права других людей, которые действительно нуждаются в жилье и имеют на него право.

Далее, как сообщает ведомство, получивший квартиру сотрудник администрации, осознавая, что незаконно получила квартиру, приватизировала ее, нанеся ущерб муниципалитету на полмиллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела в отношении главы района по превышению должностных полномочий и сотрудника администрации по мошенничеству с использованием служебного положения.

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