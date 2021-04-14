Улицы, названные в честь космонавтов, отремонтируют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в рамках российской программы ремонтируют дорожное полотно на улицах, которые носят имена известных космонавтов и деятелей, сделавших большой вклад в развитие российской космонавтики. Проект будет реализовываться в рамках нацпроекта «БКАД». В регионе таких улиц пять. Две трассы по ним в Хабаровском районе и три в Комсомольском. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В краевом минтрансе отметили, что ремонтные работы проходят не только на тех улицах, которые названы именами космонавтов, но и там, в чьих названиях есть звучание космоса. Так, к примеру, улица Королева. Или улица Космическая. где название говорит за себя.

Три дороги уже отремонтировали. В Комсомольске улица Пирогова приведена в норму, в Хабаровске два участка на улице Космической. В планах на текущий год ремонт участков дорог по улицам имени Попова и Бехтерева в Комсомольске-на-Амуре.

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