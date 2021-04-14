Погода 15 апреля: В Хабаровск возвращается тепло Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край наконец-то возвращается теплая погода. Циклон, кажется, совсем отпустил уже регион. Хотя кое-где все еще будут снегопады и дожди, но уже не в таком количестве, как последние два дня. В Хабаровске сегодня днем до +9 градусов и ветер не сильный - до 12 метров в секунду.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков, в южных районах края в дневное время преимущественно осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до отметки в +13 градусов. Ветер не сильный, до 11 метров в секунду.

- В центральных районах ночью еще шел снег, а вот днем уже без осадков. Градусник покажет +9 во второй половине дня, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На севере региона ночью был снег, днем в районах 0 градусов, могут быть ветряные порывы до 20 метров в секунду на побережье.

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