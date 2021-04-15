От коронавируса снова умирают люди в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

После двухдневного перерыва в Хабаровском крае снова начали регистрировать летальные исходы инфекции COVID-19. За минувший день, 14 апреля, в регионе два человека скончались. Еще у 38 диагностировали это заболевание. А 44 - выписали по выздоровлению. По-прежнему медики борются за жизнь 10 тяжелых пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В краевой столице зарегистрировано 20 новых заболевших, в Городе юности - шесть. В Комсомольском районе заболели еще двое, как и в Ванинском районе. В Солнечном, имени Лазо и Охотском районах - за сутки по одному заболевшему, в Ульчском районе три новых случая, - рассказали в краевом минздраве.

На днях в регионе прошло заседание коронавирусного штаба, где обсуждался ход вакцинации и общая ситуация в целом по краю. Так в регион пришла крупная партия вакцины, с сегодняшнего дня запрещен вылет в Турцию из Хабаровска, а Евгений Никонов отчитал чиновников за низкие темпы вакцинации.

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