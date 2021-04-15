Мужчину, причастного к множеству грабежей, будут судить в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске еще в октябре прошлого года произошло нападение на салон связи. Мужчина угрожал ножом менеджеру, требуя открыть витрины, после отказа он разбил несколько стеллажей и похитил четыре телефона, затем убежал. Ущерб оценен был в 70 тысяч рублей. Уже спустя несколько часов полиция поймала грабителя, им оказался молодой человек, нигде не работающий. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности и в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы по УДО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

- В процессе проведения следственных действий злоумышленник пояснил, что два похищенных мобильных телефона он потерял, третий разбил, а четвертый гаджет у него изъяли сотрудники полиции во время задержания, - рассказали в УМВД. - Во время расследования полиция выяснила, что этот человек причастен еще к ряду преступлений. Он в конце сентября 2020 года открыто похитил из комиссионного магазина девять мобильных телефонов на общую сумму 50 тысяч рублей.

Телефоны он тогда продал прохожим, а деньги потратил. Также полиция установила его причастность к ограблению семейной пары. Из их квартиры он украл телефоны и деньги со счета. Ущерб был оценен в более чем 100 тысяч рублей.

Обвинительное заключение передано в суд. Пока фигурант будет находиться под стражей.

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