Водитель, насмерть сбивший человека, отправится в тюрьму на 4,5 года в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ванинском районе перед судом предстал виновник дорожно-транспортного происшествия, который в ноябре прошлого года насмерть сбил человека. Суд назначил ему наказание - четыре с половиной года лишения свободы и запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
- Судом установлено, что в ноябре 2020 года 22-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Приморскому бульвару в сторону площади Мира в Ванино. На нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу, и допустил наезд на него. В результате чего наступила смерть потерпевшего, - рассказали в прокуратуре.
Мужчина свою вину в происшествии полностью признал и раскаялся. Судья приговорил его к лишению свободы сроком на четыре с половиной года в колонии-поселении. Также мужчина лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на три года.
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