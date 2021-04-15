Наводнение настигло Корсаково-2 в Хабаровском крае
Фото: принтскрин видео.
В Хабаровском крае некоторые реки уже вскрылись, и начался ледоход. Режим «Чрезвычайной ситуации» введен на территориях 12 муниципальных образований в связи с паводковой обстановкой. В том числе: город Хабаровск, город Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Хабаровский, Ульчский и Николаевский районы находятся в опасной ситуации.
В селе Корсаково-2 сегодня ночью вода взяла в плен весь населенный пункт. Люди не могут выехать на работу и покинуть свои дома. На видео местная жительница комментирует ситуацию, увиденную утром.
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