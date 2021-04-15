Хабаровск вошел в тройку лидеров по качеству предоставления электронных услуг на ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Минэкономразвития РФ ежегодно составляет рейтинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Хабаровский край находится на втором месте рейтинга по Дальнему Востоку, уступая лидерство лишь Камчатке. Для рейтинга отбирается и оценивается 18 услуг. По всей России край занимает 21 место. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Специалисты рассказали, что в перечень услуг входят преимущественно социальные, выдача охотничьих билетов, разрешения на строительство, установка рекламных конструкций и прочее. Оцениваются полнота и достоверность сведений на портале, интерфейс и его работоспособность при подаче заявления, запись на прием, оплата госпошлины, оценка качества или возможность обжалования досудебных решений, - рассказали в правительстве.

Работа над повышением качества услуг ведется регулярно. С 2019 года регион поднялся на 8 позиций в таком рейтинге. Оптимизируют услуги в рамках проекта «Цифровая экономика».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.