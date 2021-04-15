В сентябре в хабаровские школы пойдут больше восьми тысяч первоклашек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске продолжается прием заявлений на зачисление детей в первый класс. На данное время заявления подали уже порядка шести тысяч человек. Причем как лично, так и в электронном формате. Всего в новый учебный год вступят больше восьми тысяч первоклассников, примерно на 300 детей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Родители активно пользуются электронными площадками для подачи документов. Прием продлится до 30 июня. Зачислят детей в течение трех дней после сбора документов, - рассказали в мэрии. - Если мест по пропискам не хватит, откроют дополнительные классы. В 2020 году так открыли 15.

Как сообщают городские власти, мест хватит всем. Принимают документы круглосуточно на «Услуги27». Лично принести документы можно в субботу, с полудня до трех часов дня. В городе набор ведут 67 общеобразовательных учреждений.

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