Следить за выборами будут общественники Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае в преддверии единого дня голосования проходит подготовка наблюдателей за выборами. Следить за честностью и прозрачностью мероприятия будут общественники. Они же будут заниматься подсчетом голосов и подведением итогов. Общественная палата заключила соглашения о сотрудничестве в целях подготовки и обучения наблюдателей с несколькими общественными организациями. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Соглашения подписаны с «Ассоциацией юристов России», движением «Народный фронт «а Россию» в Хабаровском крае, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Хабаровского края», «Институтом дополнительного профессионального образования «Современный персонал» и «Ассамблеей народов Хабаровского края», - отметили в правительстве.

Как отметил член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов, такое соглашение предотвратит нарушения на участках. Наблюдателей учат по единой, отработанной методике. Сотрудничество с организациями должно принести хорошие плоды. В первый апрельский день краевая Общественная палата заключила такие соглашения с политпартиями региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.