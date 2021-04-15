Любителя воровать одежду будут судить в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске окончено расследование серии необычных краж. Мужчина воровал вещи в магазинах краевой столицы. А также из незапертых хозяевами квартир. Днем он промышлял в бутиках, а в ночи орудовал в подъездах.

- Так, в течение дня злоумышленник похитил спортивную одежду в двух магазинах, расположенных в Центральном и Железнодорожном районах. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Он в магазинах брал вещи на примерку, а затем похищал. В одном из крупных магазинов города он «оделся» на сумму в 14 тысяч рублей по оценке ущерба. Унес из павильона двое брюк, два джемпера и футболку.

Декабрьской ночью во время прогулки он зашел погреться в подъезд, там увидел незапертую в квартиру дверь и после того, как хозяева уснули, проник и похитил два пуховика и пару кроссовок. В карманах верхней одежды находились банковские карты, документы и ключи. Ущерб оценили в 17 тысяч.

Вора задержали, пуховики изъяли, обувь он успел выкинуть. Раньше он уже привлекался к ответственности за грабежи и разбой, содержался и в местах лишения свободы. В своих деяниях он признался. Дело направлено в суд на рассмотрение.

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