Дорогу в районе Энергомаша разгрузят новым узлом в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске обсудили инвестпроект по разгрузке транспортного потока в районе Энергомаша. После его реализации жители «Рабочего городка» смогут комфортно выезжать и заезжать в микрорайон. Новый транспортный узел сделают на месте скопления машин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Мэрия поддержала проект инвестора. Он готов вложить в него больше 15 миллионов рублей, - отметили в администрации.

Инвестор отметил, что этот район разрастается, появляются торговые центры. Здесь после сдачи новых объектов будут съезжаться люди, кто по магазинам, кто отдохнуть. Осенью откроется «Макси Молл», народ начнет движение в районе, поэтому лучше заранее предотвратить коллапсы.

- Узел Ленина - Ленинградская - «Рабочий городок» - очень сложный. Мы решили инвестировать в развитие улично-дорожной сети на этом участке и создать 150-метровое примыкание к Ленинградской в районе улицы Ленина и Студенческого переулка, - говорит инвестор. - Для жителей «Рабочего городка» это станет хорошей альтернативой.

Проект уже готов, теперь он ждет заключения экспертов.

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