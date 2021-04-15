Мужчина погиб в пожаре в Еврейской автономной области Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В столице Еврейской автономной области произошел пожар, в котором погиб человек. Происшествие случилось в доме на улице Набережной. Бдительные соседи позвонили в службу спасения и сообщили о запахе дыма в доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО.

- После поступления вызова 18 пожарных отправились на место. По прибытии они обнаружили сильное задымление в квартире на первом этаже и в подъезде. Два звена газодымозащитников пошли на разведку, в результате эвакуировали четверых жителей. Людей вывели на улицу и приступили к тушению пожара, - рассказали в МЧС.

К несчастью, даже такие профессиональные люди не смогли спасти одного человека. Мужчину без признаков жизни обнаружили в квартире после того, как был ликвидирован огонь. От огня пострадала одна из комнат квартиры, причем полностью. Дознаватели работают на месте трагедии, предположительной причиной пожара пока называют курение хозяина квартиры.

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