Качество чтения и понимание текста проверяют у школьников Хабаровского края
В Хабаровском крае началась проверка школьников на предмет качества чтения и понимания прочитанного. Регион присоединился к международному исследованию Progress in International Reading Literacy Study, которое призвано сравнить уровни подготовки четвероклассников в разных странах. Также исследование позволит понять, какие различия есть у систем образования. Об этом сообщает министерство образования и науки Хабаровского края.
- Такое исследование проходит раз в пятилетие. На данное время участвуют 296 учреждений из разных субъектов страны. В Хабаровском крае участником стала вторая школа имени Чкалова в Николаевске, школа имени Жугина в поселке Горном, «Открытие» Комсомольска, школа поселка Золотого и две школы краевой столицы - 32 и 52, - пояснили в минобре.
Суть заданий в том, что дети читают предложенный текст и дают ответы на задания по нему. Выбирают вариант ответа из имеющихся или вписывают свой. В рамках исследования проходит и анкетирование ребят и их родителей.
Всего участвуют порядка 60 стран. В 2016 году Россия стала первой в рейтинге.
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