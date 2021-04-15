Деревья вырубят в районе Энергомаша в Хабаровске при строительстве дороги Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске будут делать новую дорогу в районе Энергомаша, чтобы разгрузить транспортный поток в будущем. Как сообщили в администрации города, это позволит сделать въезд и выезд в «Рабочий городок» более комфортным для жителей. Однако, как заявил инвестор, во время работ придется затронуть озеленение на этом месте, но меры по максимальному сохранению деревьев и кустов будут предприняты. То, что не удастся сохранить, будет компенсировано.

Два десятка лип с Ленинградской пересадят на островок на Синельникова, там же будут разбивать газон и сделают пешеходные дорожки. Этими затратами инвестор возместит те десять деревьев, которые придется снести. При этом инвестор отмечает, что в стране строятся новые объекты инфраструктуры и делаются дороги к ним, и так или иначе деревья приходится убирать, это не запрещено законом, только если ущерб будет компенсирован.

В случае с данным объектом такая компенсация будет осуществлена - благоустроят территорию.

Стартует строительство нового узла ориентировочно 15 мая. Окончание намечено на август-сентябрь. Сначала пересадят деревья, а затем займутся остальным.

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