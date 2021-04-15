Родителей пустят на выпускные в детские сады и школы в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае родителей выпускников школ и детских садов будут пускать на выпускные балы. Власти получают обращения граждан с просьбами разрешить провожать в следующий жизненный этап детей. Теперь это станет возможным благодаря снижению заболеваемости в крае коронавирусом и соответственному ослаблению ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Мероприятия будут проводиться в отдельных помещениях, при участии одного класса или группы. При этом будет соблюдаться социальная дистанция и противоэпидемические меры, - сказали в правительстве. - В школах и садиках по-прежнему проверяют температуру тела, проводят проветривание и дезинфекцию, для посетителей –-масочный режим.

Администрация одного из детских садов выразила радость, что родители смогут принять участие в мероприятиях. Однако отмечают, что аниматоры, фотографы и другие посторонние лица все же пока привлекаться не будут.

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