Школьники Хабаровского края написали итоговое сочинение и изложение Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае школьники-выпускники писали проверочную работу для допуска к ЕГЭ и ГВЭ - изложение или сочинение на заданную тему. Всего участвовали 6293 выпускника. Сочинение писали 6202 и изложение - 91. Отобрано было пять тематических направлений для сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Свою тему они узнали за 15 минут до начала. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Для зачета работа должна быть написана самостоятельно, без использования литературы. Объемом не менее 250 слов. Работу оценивают по соответствию теме, аргументированности, логичности и грамотности. Также необходимо отсылать к каким-либо произведениям. Для изложения объем определен не меньше 150 слов, - сообщили в правительстве.

Каждый писал работу в своей школе. Писали в течение почти четырех часов. Разумеется, при себе у учеников не было телефонов, аппаратуры или справочных материалов. Итоги работ будут опубликованы до 29 апреля. Не справившихся или не явившихся по уважительным причинам допустят к работе в резервный срок - 5 и 19 мая. Результаты действительны в течение четырех лет.

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