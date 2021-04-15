Погода 16 апреля: в Хабаровске потеплеет до +15 градусов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Казалось бы, еще лишь пару дней назад в краевой столице неугомонно валил снег, а сегодня, 16 апреля уже ожидается до +15 градусов тепла. Неужели весна окончательно вступила в свои права и выгнала циклон из региона? Видимо так. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ссылаясь на данные метеорологов, в Хабаровске сегодня днем осадков не будет, тепло, ветер тоже успокаивается – до 11 метров в секунду.
На юге края в этот день тоже без неожиданностей с неба – ни дождя, ни снега не будет. Днем за окном станет тепло до +18 градусов. Ветер чуть сильнее, чем в краевой столице – до 14 метров.
- Что касается центральных муниципальных районов региона, то здесь в Верхнебуреинском возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра доползет до +13 градусов, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». – Северная часть края без осадков. Днем до +8 тепла.
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